Musik + Theater = Musical. Die faszinierenden Shows mit Gesang und Tanz haben in Deutschland wahnsinnig viele Fans. So viele, dass die Musical-Bühnen in der Stadt Hamburg häufig ausverkauft sind.

Schon seit fast 40 Jahren werden in Hamburg Musicals gezeigt. Angefangen hat alles mit „Cats“. Heute laufen in der Stadt verschiedene Musicals: „König der Löwen“, „Die Eiskönigin“, „Mamma Mia!“ und „Hamilton“. Die Stadt freut sich darüber, denn dadurch kommen viele Besucherinnen und Besucher nach Hamburg.

Während der Corona-Krise wurden keine Musicals in Hamburg aufgeführt. Danach kamen Gäste aber zurück. Mittlerweile liegt ihre Zahl sogar höher als vor der Krise. Ein Sprecher der Musicals in Hamburg sagt: „Das Publikum kam viel schneller als erhofft wieder zurück.“