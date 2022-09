Goldschatz Foto: Thomas Frey/dpa up-down up-down Riesiger Goldschatz Diebe sollen keine Chance mehr haben Von dpa | 05.09.2022, 17:06 Uhr

So sieht der Traum vieler Diebe aus: Ein Schatz aus Tausenden Goldmünzen. In der Stadt Trier im Westen von Deutschland gibt es so einen Goldschatz wirklich. Es handelt sich dabei um mehr als 2500 Münzen aus der Zeit der antiken Römer.