Kostbare Früchte Diebe klauen Heidelbeeren Von dpa | 17.08.2023, 13:47 Uhr | Update vor 42 Min. Heidelbeeren Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Heidelbeeren aus dem Wald sind begehrt. So sehr, dass in unserem Nachbarland Frankreich Banden die dunkelblauen Früchte in großen Mengen klauen.