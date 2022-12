Das Essen ist fertig, die Erwachsenen plappern die ganze Zeit. Doch es ist erst kurz nach neun Uhr abends. Noch fast drei Stunden! Wie geht die Zeit bis Mitternacht bloß rum? Hier kommen ein paar Vorschläge.



Abwechslung: Ein ganzer Silvesterabend kann so lange dauern wie ein Schultag mit mehreren Stunden. Damit es nicht langweilig wird, muss Abwechslung her. Überleg dir am besten schon vorher für jede Stunde wenigstens eine Sache, die du machen kannst: Verstecken spielen mit der ganzen Familie? Schleim selbst machen? Wer will, kann auch Lebensmittel-Farbe oder Glitzer hinzugeben. Verkleiden, vielleicht diesmal sogar ausnahmsweise mit Klamotten von Mama oder Papa? Eine Höhle bauen?



Bewegung: Bloß nicht müde werden! Wenn dir die Augen im Sitzen fast zufallen, kannst du jederzeit ein kleines Nickerchen einschieben. Deine Eltern wecken dich bestimmt zum Feuerwerk.



Damit es gar nicht so weit kommt, empfehlen Fachleute: Immer in Bewegung bleiben! Sobald der Erste gähnt, könnt ihr eine Runde Fangen spielen oder eine kurze Tanzparty einlegen. Auch ein Purzelbaum-Wettbewerb hält wach. Was zudem gegen die Müdigkeit hilft, ist das Licht hell zu lassen und nicht zu stark zu dimmen.



Bräuche: Auch Erwachsene vertreiben sich die Zeit gerne mit Bräuchen wie Bleigießen, Raclette essen oder dem Fernseh-Sketch „Dinner for one“. Bei manchen darfst du bestimmt mitmachen.



Du kannst dir aber auch eigene Bräuche überlegen: Du kannst etwa eine Box basteln mit Zetteln drin, auf denen Wünsche fürs nächste Jahr stehen. Nach Mitternacht darf jeder einen ziehen.



Oder du guckst dir Rituale aus anderen Ländern ab. In Griechenland backt man für Neujahr etwa einen Kuchen, in dem eine Münze versteckt ist. Wer die Münze in seinem Kuchenstück hat, soll im kommenden Jahr viel Glück und Geld bekommen.



Mit all diesen Tipps fällt dir das Warten auf das Feuerwerk vielleicht nicht ganz so schwer.