Saison an der Nordsee eröffnet Die Strandkörbe werden wieder aufgestellt Von dpa | 15.03.2023, 17:00 Uhr

Jetzt kann der Frühling kommen: An der Nordsee wurden am Mittwoch die ersten Strandkörbe in den Sand gestellt. Bis zum Mai sollen über 1000 von ihnen an der Küste stehen.