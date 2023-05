Barbara Schöneberger moderiert die Show „Verstehen Sie Spaß?“. Foto: Jörg Carstensen/dpa up-down up-down TV-Show im Ersten Sesamstraße wird 50 – Ernie und Bert bei „Verstehen Sie Spaß?“ Von dpa | 26.05.2023, 13:00 Uhr

50 Jahre – das ist eine lange Zeit. So lange gibt es schon die „Sesamstraße“. Das ist eine Sendung, in der Puppen die Hauptrollen spielen. Um das Jubiläum zu feiern, gibt es nun einen besonderen Auftritt der TV-Figuren in einer anderen Show.