In der französischen Hauptstadt Paris soll das nun ein Ende haben. Die mietbaren E-Roller sollen von den Straßen verschwinden. Am Sonntag stimmte eine große Mehrheit für ein Verbot der Mietroller. „Ab dem 1. September gibt es keine Leihroller mehr in Paris“, sagte die Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Sie hatte sich schon häufiger klar für das Verbot ausgesprochen.



Bei der Abstimmung ging es nur um die öffentliche Vermietung der Elektroroller. Private E-Scooter dürfen weiter benutzt werden. Die Vermieter der E-Roller befürchten nun, dass es auch in anderen Städten zu Verboten kommen könnte.