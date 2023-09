Die Wolkenkratzer stehen in der Großstadt New York. Dort ist eine große Organisation zu Hause: die Vereinten Nationen oder auf Englisch: United Nations (gesprochen: junaited näischens). Abgekürzt ist daher oft nur von den UN die Rede.



Knapp 200 Länder aus der ganzen Welt haben sich in dieser Organisation zusammengetan. Deutschland gehört seit 50 Jahren dazu. Normalerweise kommen die Mitglieder einmal im Jahr für mehrere Tage in New York zusammen. Oft reisen dafür wichtige Politikerinnen und Politiker aus aller Welt an. Sie besprechen die großen Probleme auf der Welt.



Und davon gibt es momentan jede Menge, zum Beispiel den Klimawandel und den Krieg in der Ukraine. Olaf Scholz sagte, die Länder der Welt müssten wieder stärker zusammenarbeiten.