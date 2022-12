Weil ein Politiker sein Amt aufgeben wird, rückt eine neue Abgeordnete nach. Es ist die 22 Jahre alte Emily Vontz. „Gerade junge Menschen, die genauso alt sind wie ich, sagen, sie finden es richtig gut, dass mal jemand in unserem Alter im Bundestag sitzt“, sagt Emily Vontz dazu. Sie gehört zur Partei SPD, ihre Heimat ist das Bundesland Saarland. Neben ihrer Arbeit in der SPD geht die 22-Jährige zur Uni in der Stadt Trier. Dort studiert sie Französisch und Politik.