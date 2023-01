Russland soll weniger Geld haben, um den Krieg gegen die Ukraine zu führen. Das wünscht sich die Regierung von Deutschland. Denn der Krieg verursacht unvorstellbares Leid. Bisher bekam Russland aber zum Beispiel Geld dafür, dass es Erdöl nach Deutschland verkaufte. Doch damit ist nun Schluss.



Lange Zeit gelangte russisches Öl auf zwei Wegen zu uns: auf Tankerschiffen und durch lange Leitungen, Pipelines genannt. Der Transport auf Schiffen ist schon seit Anfang Dezember verboten. Seit Sonntag darf nun auch kein Öl mehr durch die Pipelines fließen.



Rohöl ist ein wichtiger Rohstoff. Das Öl wird in sogenannten Raffinerien verarbeitet. Dabei entstehen verschiedene Produkte: Sprit für Autos, Heizöl für Häuser, Kerosin für Flugzeuge, Schmierstoffe und andere Dinge.



Da das russische Öl nun fehlt, ist Ersatzöl nötig. Das kommt aus vielen Gegenden: der Nordsee, dem Land USA und dem Land Kasachstan zum Beispiel. „Die Rohölversorgung Deutschlands ist auch im kommenden Jahr gesichert“, sagte der Fachmann Christian Küchen.



Lange Zeit befürchteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Raffinerien, dass sie ihre Jobs verlieren. Das war vor allem in Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt der Fall. Doch auch dorthin soll nun Öl von anderswo fließen. Die deutsche Regierung sicherte zum Beispiel den Beschäftigten in Schwedt zu: Niemand wird arbeitslos.



Außerdem soll die Anlage in Schwedt nach und nach so ausgebaut werden, dass sie besonderen Wasserstoff verarbeiten kann. Denn egal woher das Rohöl kommt: Es zu verbrennen, ist immer schlecht für das Klima. Wasserstoff hingegen kann auch klimafreundlich sein. Deswegen will die Regierung in Zukunft mehr davon nutzen.