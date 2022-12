Hausmüll Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Abfall in Deutschland Deutschland macht mehr Müll Von dpa | 19.12.2022, 13:21 Uhr

Die Deckel der Tonnen stehen schon offen und das Papier stapelt sich. So etwas sieht man oft, wenn man an Mülltonnen oder Sammelplätzen für Müll vorbeikommt. Kein Wunder eigentlich. Denn die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr pro Person sechs Kilogramm mehr Müll weggeworfen als im Vorjahr.