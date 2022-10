Christof Schenck Foto: Jeldrik Schröer/FZS/dpa up-down up-down Preis für Umweltschutz Deutscher will den Regenwald schützen Von dpa | 30.10.2022, 14:42 Uhr

Der Regenwald in Brasilien ist zwar viele Tausend Kilometer entfernt. Doch wichtig ist er für das Klima der ganzen Erde und die Vielfalt der Arten. Der Wald betrifft also auch uns in Deutschland.