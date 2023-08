Hochwasser in Slowenien Deutsche Teams helfen mit Baggern beim Aufräumen Von dpa | 08.08.2023, 17:13 Uhr | Update vor 1 Std. Unwetter Foto: ---/Technisches Hilfswerk/dpa up-down up-down

Eingestürzte Brücken und Geröll auf den Straßen: Das erwartet die deutschen Helferinnen und Helfer im Land Slowenien. Dort gab es vor einigen Tagen sehr viel Regen und Hochwasser. Seit Montag kommen auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks aus Deutschland dort an. Sie wollen den Hilfskräften in dem Land am Mittelmeer beim Aufräumen helfen.