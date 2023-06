Kim Petras Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa up-down up-down Sängerin Kim Petras Deutsche Musik auch in der Ferne hören Von dpa | 20.06.2023, 14:18 Uhr

Wer in ein anderes Land zieht, kann oft nur wenig mitnehmen. Meist muss man sich dort auch an anderes Essen und eine neue Sprache gewöhnen. Das kann schon mal für Heimweh sorgen. Zum Glück kann man aber von fast überall auf der Welt seine deutschen Lieblingslieder hören. Das weiß auch Sängerin Kim Petras zu schätzen. Die ist schon vor einiger Zeit aus dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen in das Land USA gezogen.