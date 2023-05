Einige traditionelle Mühlen stehen aber bis heute. Manche mahlen sogar immer noch Getreide. Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag können an vielen Orten in Deutschland diese hübschen Gebäude besucht werden.



So auch im Ort Kyhna im Bundesland Sachsen. Hier steht eine Windmühle, die fast 200 Jahre alt ist. Sie gehört Martin Wernicke, der die Mühle selbst restauriert. Dafür hat er sogar den außergewöhnlichen Beruf Mühlenbauer gelernt. Martin Wernicke meint, dass es in Deutschland nur drei oder vier andere Mühlenbauer gibt.