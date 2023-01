Sie zu entziffern ist aber kompliziert: Oft ist die Tinte verblasst oder es fehlt ein Stück des Papiers. Seit Kurzem aber ist Patrick Reinards Arbeit etwas einfacher. Denn inzwischen scannt die Universität Trier Papyrus-Stücke ein und lädt sie auf eine Plattform im Internet.



Da kann Patrick Reinard supernah ran zoomen. So wird Tinte sichtbar, die selbst mit einer Lupe nicht erkennbar ist. Außerdem setzt er dort Papyrus-Stücke aus verschiedenen Sammlungen digital zusammen. Er sagt: „Das ist wie Detektivarbeit.“ In einem Fall etwa lagen Stücke desselben Schriftstücks in Deutschland, Italien und Ägypten.