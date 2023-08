Hier sorgt er an den Stränden für Ordnung, damit alle Besucher einen schönen Strandtag haben. „Aber ich bin ausdrücklich nicht dazu da, den Leuten den Strandtag zu vermiesen. Die Menschen sollen Spaß haben am Strand“, sagt Stefan Bischoff. Nur, wenn Menschen sich nicht an die Regeln halten, muss er eingreifen. Zum Beispiel, wenn Strandbesucher in geschützten Gebieten wie den Dünen herumlaufen. Oder wenn sie unerlaubt Feuer machen, zu laute Musik hören oder Möwen füttern.



Wer sich nicht an die Regeln hält, muss eine Geldstrafe zahlen. Oft kommt es aber gar nicht so weit, sagt der Strandvogt. „99 Prozent der Probleme bekomme ich im Gespräch gelöst. Gerade mit jungen Leute kann man super reden.“