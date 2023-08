Am 1. September ist meteorologischer Herbstanfang. Demnach bilden Juni, Juli und August den meteorologischen Sommer. Die Monate September, Oktober und November zählen zum Herbst. Ganz egal, wie das Wetter gerade ist.



Und dieses Jahr ist es in diesen Tagen tatsächlich eher herbstlich als sommerlich. „Tagsüber gibt es nur noch regional über 20 Grad. Bei Dauerregen werden rund 15 Grad erreicht“, sagte eine Meteorologin zum Wochenbeginn.



Wer trotzdem noch ein bisschen Sommer haben will, folgt einfach dem kalendarischen oder astronomischem Herbst. Der beginnt in diesem Jahr erst am 23. September. Dann sind Tag und Nacht gleich lang.