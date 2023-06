Gewitter Foto: Cevin Dettlaff/dpa up-down up-down Wetter Der Sommer kommt mit Blitz und Donner Von dpa | 18.06.2023, 16:03 Uhr

Der Sommer beginnt immer zweimal: Zuerst läuten ihn die Wetter-Fachleute am 1. Juni ein. Drei Wochen später beginnt der Sommer dann auch im Kalender, nämlich am 21. Juni. Ab diesem Mittwoch also sind sich alle einig: Es ist Sommer. Doch merken wir das auch am Wetter?