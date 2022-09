In einem Dorf im Bundesland Rheinland-Pfalz heißt es: Wir haben den schiefsten Turm der Welt! Der Turm steht in dem Ort Gau-Weinheim neben einer Kirche. Er wurde gerade neu vermessen. Dabei kam heraus: Er ist knapp 1,5 Grad stärker geneigt als der Schiefe Turm von Pisa. Am Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals, wurde der Gemeinde eine Urkunde für den neuen Weltrekord überreicht.