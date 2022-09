Turm Foto: Boris Roessler/dpa up-down up-down Rekord Der schiefste Turm Von dpa | 11.09.2022, 16:45 Uhr

Die Stadt Pisa in Italien ist berühmt für ihren Turm. Der wiederum ist deshalb so berühmt, weil er nicht gerade in die Höhe ragt. Er ist schief. Aber das geht noch schiefer!