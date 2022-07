In manchen Orten sorgt das sogar regelmäßig für Ärger. Denn einige Leute legen ihre Handtücher bereits frühmorgens auf die Liegen, obwohl sie sich noch gar nicht am Pool aufhalten. Sie gehen stattdessen noch mal zurück ins Hotelzimmer oder frühstücken. Bei anderen Urlaubern kommt das natürlich gar nicht gut an.

In manchen Hotels sind solche Reservierungen am frühen Morgen deshalb verboten. In einem Hotel auf der Insel Teneriffa räumen Angestellte die Handtücher einfach wieder weg. In einem Video im Internet ist sogar scherzhaft von einem Pool-Sheriff die Rede.