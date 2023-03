Bundestag Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Weniger Sitze im Parlament Der Bundestag ist zu voll Von dpa | 17.03.2023, 16:37 Uhr

Für 60 Millionen Menschen ist selbst dieser große Raum zu klein. Ungefähr so viele Bürgerinnen und Bürger dürfen bei Wahlen in Deutschland über die Politik abstimmen. In der Hauptstadt Berlin wird in einem großen Saal über die Gesetze und Regeln entschieden.