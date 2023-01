Auschwitz Foto: Michal Dyjuk/AP/dpa up-down up-down Nationalsozialismus Der 27. Januar erinnert an schlimme Verbrechen Von dpa | 27.01.2023, 15:22 Uhr

Wir dürfen nicht vergessen! Das wird oft gesagt, wenn Leute über das Thema Nationalsozialismus sprechen. Die Nationalsozialisten und ihre Partei kamen vor 90 Jahren in Deutschland an die Macht. In den folgenden 12 Jahren begingen sie furchtbare Verbrechen und lösten den Zweiten Weltkrieg aus.