Petr Fiala ist politischer Chef des Landes Tschechien. Ursula von der Leyen leitet die Europäische Kommission. Europäische Union Den Stab übergeben Von dpa | 01.07.2022, 15:25 Uhr

Manchmal läuft es in der Politik ein bisschen wie beim Staffellauf: Ein Stab wird von einer Person zur nächsten gegeben. Während aber am Staffellauf oft nur vier Menschen beteiligt sind, können es in der Politik viel mehr sein. In einer dieser Runden treffen sich sogar 27!