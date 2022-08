Sie stellt einen Buddha dar. So wird auch der Gründer des Buddhismus genannt. Diese Religion ist vor allem in Asien verbreitet. Die Buddha-Figur steht in der Stadt Nara im Land Japan und ist außergewöhnlich groß: Ungefähr 15 Meter ist sie hoch. Es soll eine der größten Buddha-Statuen der Welt aus Bronze sein. Dieses Material wird regelmäßig gereinigt, so wie jetzt gerade.