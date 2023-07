Die Hunderttausenden Menschen zogen am Samstag durch die Straßen, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Gemeint sind die Rechte, so zu leben, wie man will, und zwar egal, welche Sexualität man hat. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ein Mann Männer liebt, eine Frau Frauen oder sich jemand keinem Geschlecht genau zuordnen will. Oft wird in dem Zusammenhang auch das Wort queer benutzt, gesprochen: kwir.



Manche Leute wollen aber queere Menschen nicht akzeptieren. Es kommt deshalb auch immer wieder zu Angriffen. Darauf sollte die große Parade ebenfalls aufmerksam machen.