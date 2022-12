Die eigene Meinung äußern, mitentscheiden, wählen. Das geht in einer Demokratie wie in Deutschland. Damit das auch so bleibt, hat die Regierung am Mittwoch neues ein Gesetz entworfen. Damit sollen Vereine und Organisationen unterstützt werden, die sich für Demokratie einsetzen. Doch warum ist die Staatsform so wichtig? Hier gibt es Antworten.



Was bedeutet Demokratie?



Das Wort bedeutet so viel wie Herrschaft des Volkes. Demokratie beschreibt eine Art, wie ein Staat geführt wird. „Diejenigen, die regieren, halten sich dabei an die Wünsche derjenigen, die regiert werden“, erklärt der Experte Simon Franzmann. Das geschieht etwa, indem die Menschen in einem demokratischen Land ihre Regierung wählen. So entscheidet das Volk, wer für sie Gesetze machen soll.



Warum ist Demokratie wichtig?



Demokratie bedeutet Freiheit. Alle Menschen besitzen gleiche Rechte, die durch Gesetze geschützt sind. Die Leute dürfen etwa ihre Meinung frei sagen. Sie können eine andere Regierung wählen, wenn sie mit der aktuellen nicht zufrieden sind. Das ist nicht selbstverständlich. In vielen Ländern würde man bestraft werden, wenn man zum Beispiel auf die Regierung schimpft.



Wer ist gegen die Demokratie?



Dass Menschen mit der Politik in ihrem Land unzufrieden sind, gehört auch in einer Demokratie dazu. Der Experte Simon Franzmann sagt aber: „Gegner der Demokratie wissen oft nicht, wie ihre Wünsche und Interessen berücksichtigt werden sollen.“ Einige Leute wollen dann nicht etwa die Regierung neu wählen, sondern die ganze Demokratie abschaffen. „Dabei gibt es viele Parteien, die sie vertreten könnten, wenn man sie wählt.“



Muss man die Demokratie deshalb beschützen?



Ja! Denn ohne Demokratie ist die Freiheit aller gefährdet. Das bedeutet auch, die Leute müssen mitmachen, damit diese Staatsform funktioniert. Erwachsene machen das durch Wahlen. Doch auch zu anderen Gelegenheiten ist Demokratie wichtig, und zwar immer, wenn es darum geht mitzubestimmen: in der Schule über Klassensprecher, in der Familie vielleicht über den nächsten Kino-Besuch. Dafür muss es möglich sein, seine Meinung zu äußern und sich andere Meinungen anzuhören.