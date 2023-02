Er heißt Hanni Hase und soll in Ostereistedt im Bundesland Niedersachsen leben. Ab Mittwoch empfängt Hanni dort wieder Osterpost.



Kinder können Hanni etwas basteln oder ihre Wunschliste schicken. Ein Mitarbeiter des Postamtes sagte: Im vergangenen Jahr hätten sich viele Kinder Schoko-Eier gewünscht. Einige hätten in ihrem Brief auch geschrieben, wo der Osterhase das Nest verstecken soll. „Viele Kinder wünschten sich aber auch Frieden in der Ukraine sowie ein Ende der Corona-Pandemie“, sagte der Post-Mitarbeiter.



Wenn du dem Osterhasen einen Brief schreiben möchtest, ist hier die Adresse: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt. Jeder Brief, der bis Samstag, den 01. April 2023, im Osterhasenpostamt ankommt, erhält eine Antwort.