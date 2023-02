Bruderkuss im Karneval Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Rosenmontag Deftige Scherze im Karneval Von dpa | 14.02.2023, 16:28 Uhr

Der eine ist ganz klar als Teufel zu erkennen. Die andere Pappfigur sieht aus wie der russische Präsident Wladimir Putin. Ausgerechnet diese beiden küssen sich! Zu sehen ist diese Szene auf einem Karnevalswagen, der am Rosenmontag in Köln durch die Straßen ziehen soll. Am Dienstag wurde er vorgestellt.