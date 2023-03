Wildkatze Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Neues Tierschutz-Projekt Deckung für Wildkatzen Von dpa | 07.03.2023, 16:43 Uhr

Auf samtigen Pfoten schleicht die Wildkatze durch den Wald. Dichte Sträucher und Bäume bieten ihr Deckung. Doch manchmal endet diese Deckung plötzlich. Denn in die Menschen haben viele Wälder in Deutschland abgeholzt oder stark verändert. Deswegen waren die europäischen Wildkatzen bei uns mal fast ausgestorben. Doch seit einiger Zeit nimmt ihre Zahl in bestimmten Regionen wieder zu.