Damit das nicht passiert, hat der Bundeskanzler Olaf Scholz mit seinen zwei Brüdern folgende Abmachung getroffen: Keiner äußert sich öffentlich zu dem, was der andere im Beruf macht. Von dieser Vereinbarung erzählte der Kanzler am Montag bei einer Veranstaltung. Dort hatte ihn jemand nach einem seiner Brüder gefragt. Beantwortet hat Olaf Scholz die Frage nicht. Er hielt sich also an das Versprechen.