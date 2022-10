In manche Kürbisse sind Bilder und Gesichter geschnitzt worden. Wieder andere sind einfach besonders groß. So ist in diesem Jahr ein Kürbis dabei, der etwa so schwer ist wie ein Pferd!



Beim Herbstfest von Kenova ist das Kürbishaus eine große Attraktion. Das Haus ist über einhundert Jahre alt und wurde sogar schon einmal von einem US-Präsidenten besucht.