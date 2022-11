Vor dem Fest werden also eine Menge dieser Vögel geschlachtet. Dabei gibt es die Tradition, dass der Präsident einzelne Truthähne begnadigt. Das heißt, diese Tiere bleiben am Leben. Am Montag begnadigte Joe Biden zwei Truthähne namens Chocolate und Chip.



Natürlich gibt es auch in den USA Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Die essen an diesem Feiertag keinen echten Truthahn. Stattdessen kommt vielleicht ein sogenannter „tofurky“ auf den Tisch. Das Wort setzt sich zusammen aus den Worten Tofu und turkey. Letzteres ist das englische Wort für Truthahn. Es handelt sich also um einen Tofu-Truthahn.