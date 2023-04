Zuckerfest Foto: Sayyid Abdul Azim/AP/dpa up-down up-down Muslimisches Fest Das Ende des Ramadan feiern Von dpa | 21.04.2023, 15:10 Uhr

An einem Lolli lutschen passt gut zu diesem Fest. Es ist als Zuckerfest bekannt, wird aber auch „Şeker Bayrami“ oder „Eid al-Fitr“ genannt. Menschen muslimischen Glaubens feiern es überall auf der Welt. An vielen Orten begann das Fest am Freitag, zum Beispiel auch in Deutschland.