Das kann man in einem Buch nachlesen, das in der Autobahnkirche Brehna im Bundesland Sachsen-Anhalt ausliegt. Einige Menschen schreiben darin, dass sie zuvor in einer richtig gefährlichen Situation auf der Autobahn waren. Oder sie sind ganz knapp einem Unfall entgangen. Manche gläubige Menschen fahren dann in die Kirche, um danke zu sagen.