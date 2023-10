Dreharbeiten mit Oliver Wnuk Dackel beißt Schauspieler Von dpa | 06.10.2023, 11:18 Uhr | Update vor 1 Std. Oliver Wnuk Foto: Carsten Koall/dpa up-down up-down

Bei Dreharbeiten kann es auch mal gefährlich werden. Das bekam Schauspieler Oliver Wnuk am eigenen Körper zu spüren. Während des Drehs für eine Krimiserie musste er in einem Krankenhaus behandelt und an der Lippe genäht werden. Zu dem Unfall kam es aber nicht etwa während eines aufwendigen Stunts. Schuld war ein kleiner Rauhaardackel.