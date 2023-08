„Spacejam“ heißt das neue Album mit insgesamt acht Liedern. In ihnen geht es zum Beispiel um Liebe oder um die bisherige Karriere des Rappers. „Ich bin immer noch sehr froh, damals einfach mit einer Arschbombe reingesprungen zu sein und einfach zu machen, was ich für richtig gehalten habe“, sagte Cro. Das soll wohl heißen: Er ist ganz zufrieden mit dem, was er als Musiker erreicht hat.