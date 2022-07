Aber der neue Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts zeigt: Es wurden zuletzt sogar wieder etwas mehr Menschen positiv auf das Virus getestet als zuvor.

In vielen Bundesländern sind nun Schulferien. Dadurch stecken sich weniger Kinder in Klassenzimmern an. Die Corona-Zahlen steigen auch deswegen nicht ganz so stark an.

Fachleute befürchten: Wenn die Leute aus dem Urlaub zurückkehren, werden sie oft Corona mitbringen. Und in den Schulen wird das Virus dann oft weitergegeben. Dann könnten die Zahlen noch einmal stärker ansteigen.