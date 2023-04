Fachleute haben ausgerechnet, wie viele Menschen durch die Impfung gerettet werden konnten. Für uns in Europa und nahe gelegene Länder kamen sie auf die Zahl von mehr als einer Million. So viele Menschen wären wohl in der Pandemie zusätzlich an Corona gestorben, wenn sie keine Impfung bekommen hätten. Diese Zahl nannten die Fachleute in einem Bericht am Montag.