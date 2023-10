In der Schule kamen ihre Ideen aber oft nicht so gut an. „Ich habe zwar immer Geschichten erzählt, aber lange nicht begriffen, dass ich da ein Talent habe“, sagte Cornelia Funke Reporterinnen. „Auch in der Schule bin ich niemandem mit meiner Erzählkunst aufgefallen, im Gegenteil, ich bekam oft den Kommentar: am Thema vorbei“, erzählte sie.



Auch heute mache sie beim Schreiben noch Umwege. „Für mich ist eine Geschichte wie ein Labyrinth, ein riesiges lebendiges Ding, durch das ich mir einen Weg bahnen muss.“