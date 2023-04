Die dicke Knolle kann mehr als man auf den ersten Blick erwartet. Kartoffeln sind beinahe Alleskönner und weltberühmt! In der Küche bietet kaum ein anderes Gemüse so viel Abwechslung. Man kann sie etwa als Puffer essen, Pommes oder Stampfkartoffeln, Suppe oder sogar Kartoffelbrötchen. Das Gemüse hat aber noch mehr drauf:



Gesundheit: Kartoffeln schmecken nicht nur köstlich. Sie sind auch gesund. In ihnen steckt eine Menge Vitamin C, etwa genau so viel wie in einem Apfel. Hinzu kommen Mineralstoffe wie Kalium und Magnesium. Die brauchen wir etwa für gesunde Muskeln und Knochen.



Kulturen: Ursprünglich kommt das Gemüse aus dem Gebirge Anden auf dem Kontinent Süd-Amerika. Hoch oben in den Bergen haben Menschen schon vor Tausenden Jahren Kartoffeln angebaut. Erst vor einigen Hundert Jahren brachten spanische Seefahrer die Super-Knolle nach Europa.



Anbau: Weil die Kartoffelpflanze so anpassungsfähig ist, wächst sie überall auf der Welt. Alles, was sie braucht, ist Erde, die nicht zu feucht und nicht zu fest ist. In den Monaten April oder Mai lässt sie sich sogar im eigenen Garten oder auf dem Balkon anpflanzen.



Dafür füllst du einen großen Sack mit etwas Erde und legst bereits keimende Kartoffeln hinein. Die bedeckst du mit Erde. Dann heißt es: gießen und ab in die Sonne. Nach einigen Tagen sprießen die ersten Triebe. Die bedeckst du wieder mit Erde und wartest bis neue Triebe kommen. Das wiederholst du so oft, bis der Sack voll ist. Ernten kannst du, wenn die Blüten der Kartoffelpflanze und die Triebe vertrocknet sind.



Sorten: Wie viele verschiedene Kartoffelsorten auf der Welt existieren, ist nicht sicher. Aber alleine in Deutschland sind es rund 300. Jedes Jahr bestimmen Fachleute eine davon zur Kartoffel des Jahres. Seit Dienstag trägt der „Angeliter Tannenzapfen“ diesen Titel. Die Sorte ist hell, festkochend und hat längliche, fingerförmige Knollen. Man kann sie aber nur noch selten kaufen, sagen die Fachleute.