Technische Erfindungen kann man sogar vor Dieben schützen lassen, also vor Nachahmern. Patent nennt sich das. Es bedeutet, man hat das Recht an einer Erfindung.



Ein Patent gibt es auch für Eis am Stiel. Vor genau 100 Jahren beantragte ein Konditor in den Vereinigten Staaten von Amerika so ein Patent: für Milcheis mit Schoko-Überzug.



Allerdings soll ein anderer Amerikaner schon Jahre vorher eine ähnliche Idee gehabt haben. Angeblich hatte er als Junge ein sirupartiges Getränk mit einem Rührstab draußen stehen gelassen. Über Nacht sei das Getränk um den Stiel herum gefroren. Das Patent für die Erfindung meldete er aber erst als Erwachsener an.



Weil die Idee so gut war, konnte man damit auch Geld verdienen. Deshalb stritten sich Firmen später lange darum, wem nun das Patent für Gefrorenes an einem Stiel gehört.