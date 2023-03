Computer mit Menschengehirn Foto: Thomas Hartung/Johns Hopkins University/dpa up-down up-down Technik der Zukunft Computer und Menschengehirn verbinden Von dpa | 03.03.2023, 16:29 Uhr

Das bunte Knäuel auf dem Bild erinnert an einen Haufen Wolle. Doch so ungefähr stellen sich Forschende das Gehirn eines Computers in der fernen Zukunft vor. Die Idee klingt wie aus einem Film: Menschliche Zellen sind Teil dieses Computerhirns.