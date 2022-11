Auf einer Comicmesse zeigten sich viele Besucher in tollen Kostümen. Foto: Franziska Kraufmann/dpa up-down up-down Comic Con in Stuttgart Fotos mit Helden aus der Comic-Welt Von dpa | 27.11.2022, 15:02 Uhr | Update vor 43 Min.

Spiderman, Star-Wars-Krieger und jede Menge Figuren aus Videospielen standen für Fotos bereit. Zu einer Comic-Messe in der Stadt Stuttgart in Baden-Württemberg kamen am Wochenende mehrere Tausend Fans. Viele von ihnen hatten sich extra verkleidet.