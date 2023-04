Einmal im Jahr reisen Menschen aus der ganzen Welt für ein Festival in eine Wüste im Land USA. Dort feiern sie dann ein Wochenende lang eine große Party. Berühmte Stars sorgen dabei für die richtige Musik. Die Rede ist vom Coachella-Festival. Das fand bereits von Freitag bis Sonntag statt. Kommendes Wochenende wird dann noch mal gefeiert.

In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit. Denn die Hauptattraktionen, die sogenannten „Headliner“, sind dieses Mal alles nicht-weiße Künstlerinnen und Künstler. Am Freitag etwa trat der Popstar Bad Bunny auf. Er stammt von der Insel Puerto Rico. Am Samstag folgte die Popgruppe Blackpink aus Südkorea. Der Sänger Frank Ocean aus den USA stand am dritten und vorerst letzten Tag auf der Bühne.

Außerdem sorgten Auftritte von Gorillaz, Björk und Calvin Harris für gute Stimmung. Alle Musiker treten wieder am zweiten Festival-Wochenende auf. Hunderttausende Zuschauer werden zu der großen Fete erwartet. Wer nicht dabei sein kann, kann alle Konzerte bei YouTube verfolgen.