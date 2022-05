Leila tritt am Samstag beim Chorfest in Leipzig auf. Das ist nicht ihr erster Auftritt. FOTO: Eric Kemnitz Ein Fest für Chöre Leila trifft die hohen Töne Von dpa | 26.05.2022, 15:05 Uhr

Sie ist zehn und weiß schon, was ihr liebstes Hobby ist: Singen! Deswegen ist Leila Foit auch in einem Chor Mitglied. In der Stadt Leipzig tritt sie jetzt bei einem großen Chorfest auf.