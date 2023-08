In der Stadt Bremen werden gerade neue Mitglieder für vier Nachwuchschöre gesucht. Die Organisatoren hoffen, dass sie an Schulen oder in Freizeitheimen genug Kinder finden, die auch Lust haben, langfristig dabei zu bleiben. Dass die Chöre derzeit Probleme haben, liegt auch stark an der Corona-Krise. Da war es zeitweise etwa verboten, gemeinsam zu proben. „Viele Schulchöre haben während der Pandemie die Hälfte ihrer Mitglieder verloren“, berichtet ein Experte.