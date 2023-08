Solche Chips sollen bald in der Stadt Dresden in einer neuen Fabrik hergestellt werden. Eine Firma aus dem Land Taiwan in Asien kündigte am Dienstag an: Sie will zusammen mit anderen Unternehmen die Fabrik bauen.



Die Computerchips sind begehrt. Sie werden fast überall eingebaut. Doch es ist aufwendig, sie zu produzieren. Deshalb gibt es nicht genug, und die Herstellung von Geräten oder Autos verzögert sich manchmal.



In Deutschland werden bisher nur sehr wenige Computerchips hergestellt. Doch das ändert sich gerade. Auch andere Firmen planen Fabriken bei uns. Die deutsche Regierung findet das wichtig. Sie gibt sogar Geld dazu, wenn Firmen Chips in Deutschland herstellen möchten.