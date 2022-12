Corona-Test in China Foto: Andy Wong/AP/dpa up-down up-down Nach Protesten gegen Regierung China lockert strenge Corona-Regeln Von dpa | 07.12.2022, 15:10 Uhr

Ständig Corona-Tests machen und Maske tragen, tagelang in Quarantäne ausharren. Diese Zeiten liegen bei uns in Deutschland schon eine Weile zurück. Zwar stecken sich noch immer viele Menschen mit dem Coronavirus an. Die Auswirkungen sind aber nicht mehr so heftig wie am Anfang der Corona-Zeit.